Яшкин набрал очки в 6-й игре подряд со старта сезона КХЛ

Дмитрий Яшкин набрал очки в 6-й игре подряд со старта сезона.

Нападающий «Ак Барса» забил гол в матче Фонбет Чемпионата КХЛ против «Сочи» (5:2).

Он продлил свою результативную серию до 6 игр.

Всего на счету Дмитрия Яшкина теперь 6 (3+3) очков в сезоне-2024/25.