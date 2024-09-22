Яшкин набрал очки в 6-й игре подряд со старта сезона КХЛ
Дмитрий Яшкин набрал очки в 6-й игре подряд со старта сезона.
Нападающий «Ак Барса» забил гол в матче Фонбет Чемпионата КХЛ против «Сочи» (5:2).
Он продлил свою результативную серию до 6 игр.
Всего на счету Дмитрия Яшкина теперь 6 (3+3) очков в сезоне-2024/25.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс’‘
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