Тамбиев считает, что «Адмирал» готов бороться за плей-офф: «Мы перестраиваем игру. Качественные хоккеисты стоят больших денег. Имена ничего не значат – нужны скорость, энергия»
«Адмирал» уступил со счетом 2:6 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
– Соперник показал нам, в каких моментах надо добавлять и прогрессировать. Не справились в меньшинстве, много удалялись – это предрешило исход матча.
Исполнительское мастерство игроков ЦСКА позволяет реализовывать эти моменты.
По содержанию в атаке до счета 3:2 игра мне нравилась. Четвертый гол нас надломил. Подправим что надо.
– Почему не используете полную заявку на матч, не ставите молодых игроков?
– У нас сейчас нет готовых молодых игроков для уровня КХЛ. Их надо выращивать самим.
Они должны быть конкурентоспособными, а не тринадцатыми нападающими или седьмыми защитниками.
– Сможет ли в этом сезоне «Адмирал» в этом году биться за плей-офф?
– Я скажу, что готов. Мы перестраиваем игру с учетом того, что у меня есть в руках. Есть моменты, которые надо подправить.
Есть группа игроков, в которых я верю и которые верят в меня. Я бы не отказался от пары качественных игроков, но они стоят больших денег.
– Не хочет ли «Адмирал» усилиться опытными свободными агентами?
– Надо понимать, для чего ты берешь игрока. Сейчас имена ничего не значат.
Нужны скорость, резкость, молодость, энергия. Но таких ребят мало. Лига диктует свои правила игры, – сказал главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий