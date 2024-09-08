Тамбиев считает, что «Адмирал» готов бороться за плей-офф: «Мы перестраиваем игру. Качественные хоккеисты стоят больших денег. Имена ничего не значат – нужны скорость, энергия»

Леонид Тамбиев поделился мыслями после поражения от ЦСКА

«Адмирал» уступил со счетом 2:6 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Соперник показал нам, в каких моментах надо добавлять и прогрессировать. Не справились в меньшинстве, много удалялись – это предрешило исход матча.

Исполнительское мастерство игроков ЦСКА позволяет реализовывать эти моменты.

По содержанию в атаке до счета 3:2 игра мне нравилась. Четвертый гол нас надломил. Подправим что надо.

– Почему не используете полную заявку на матч, не ставите молодых игроков?

– У нас сейчас нет готовых молодых игроков для уровня КХЛ . Их надо выращивать самим.

Они должны быть конкурентоспособными, а не тринадцатыми нападающими или седьмыми защитниками.

– Сможет ли в этом сезоне «Адмирал» в этом году биться за плей-офф?

– Я скажу, что готов. Мы перестраиваем игру с учетом того, что у меня есть в руках. Есть моменты, которые надо подправить.

Есть группа игроков, в которых я верю и которые верят в меня. Я бы не отказался от пары качественных игроков, но они стоят больших денег.

– Не хочет ли «Адмирал» усилиться опытными свободными агентами?

– Надо понимать, для чего ты берешь игрока. Сейчас имена ничего не значат.

Нужны скорость, резкость, молодость, энергия. Но таких ребят мало. Лига диктует свои правила игры, – сказал главный тренер «Адмирала » Леонид Тамбиев .