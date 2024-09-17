Тамбиев после 7:1 с «Куньлунем»: «Ребята горели желанием играть! Матч с ЦСКА дал нам хорошую пищу для размышления – увидели, чего нам не хватало. Занимались этим в паузе»

Леонид Тамбиев подвел итоги матча против «Куньлуня» (7:1).

«Ребята ждали этой игры, готовились. Все же полгода не играли во Владивостоке с февраля. Горели желанием играть!

Немножко нас смущала восьмидневная пауза, могли потерять игровой тонус но ребята молодцы – из того, что мы делаем на тренировках, многое получилось в игре. Думаю, мы смогли подарить праздник болельщикам Владивостока. Хороший хоккей показали, хорошие голы забивали.

Игра с ЦСКА на выезде дала нам хорошую пищу для размышления – не только в обороне, но и в атаке увидели, чего нам не хватало. Как раз этим занимались в паузе, выходных у нас не было.

Гол Николаева в первом матче за «Адмирал»? Рад за Николаева. С ним все очень просто – мы увидели, что он стал прогрессировать на тренировках, стал быстрее. А кто лучше готов, тот и играет.

У него есть голова, хороший интеллект, всегда был забивным игроком. Надеюсь, он перезагрузит карьеру, как Завгородний и Петьков, которые возродились в «Адмирале». Все зависит от него», – сказал главный тренер «Адмирала » Леонид Тамбиев .