Юров о возвращении после травмы: «Рад, что восстановление закончено, готов играть в полную силу. Надоело тренироваться»

Данила Юров рассказал о своем восстановлении после травмы плеча.

20-летний нападающий провел первый матч в текущем Фонбет Чемпионате КХЛ. Магнитогорцы одолели «Нефтехимик» – 1:0 Б.

– Надоело тренироваться, хотелось поскорее на лед играть, поэтому рад, что восстановление закончено, и готов играть в полную силу.

– Самое интересное, как ты еще помимо льда летом ходил на восстановление. Как долго все было?

– Да, нет, здесь все, в принципе, массажисты приходили там уже с 1 июля, с тренером занимался, разрабатывал руку. В принципе, никуда не ездил, все здесь. Медицинский и тренерский штаб знают, как восстанавливать от таких травм.

Надеюсь, что все будет нормально. Сказали, что нужно разрабатывать такими резинками, а не просто движением, чтобы объем плеча быстрее вернулся и движение не ограничивало, – сказал Юров .