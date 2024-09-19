Артюхин о неудачном старте «Металлурга»: «Защищать титул всегда сложнее, чем завоевывать. Теперь на них настраиваются как на чемпионов»

Евгений Артюхин высказался о выступлении «Металлурга» на старте сезона-2024/25.

– Травмы Юрова, Канцерова, Зернова, Вовченко или чемпионское послевкусие – главная причина неудачного старта магнитогорского «Металлурга»?

– И то и другое. Зная Разина, не сомневаюсь, что предсезонка магнитогорцев была пусть и короткой, но очень тяжелой. Уверен, что были в ней и «баллоны».

Тем интереснее посмотреть на то, как «Металлург» будет выбираться из сложившейся ситуации, и сможет ли команда добавить с возвращением лидеров.

– Разину и компании будет сложнее?

– Несомненно! Защищать титул всегда сложнее, чем его завоевывать. Теперь на «Металлург» настраиваются как на чемпионов, то есть абсолютно по-другому, – сказал бывший нападающий сборной России Евгений Артюхин.