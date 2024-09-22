Елесин о Радулове: «Рубаха-парень, на волне со всеми. Профессионал – с таким человеком у молодых нет шансов не работать»

Александр Елесин высказался об отношении к Александру Радулову в «Локомотиве».

38-летний нападающий перешел в ярославский клуб в межсезонье.

– Как влияет на коллектив присутствие Радулова в команде?

– Это в первую очередь хороший человек, профессионал, который работает и играет. Если такой человек работает, то у молодых нет шансов не работать.

Он со всеми на волне, рубаха-парень, он влился в коллектив так, будто уже играл здесь, – сказал защитник «Локомотива ».