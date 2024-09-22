Елесин о Радулове: «Рубаха-парень, на волне со всеми. Профессионал – с таким человеком у молодых нет шансов не работать»
Александр Елесин высказался об отношении к Александру Радулову в «Локомотиве».
38-летний нападающий перешел в ярославский клуб в межсезонье.
– Как влияет на коллектив присутствие Радулова в команде?
– Это в первую очередь хороший человек, профессионал, который работает и играет. Если такой человек работает, то у молодых нет шансов не работать.
Он со всеми на волне, рубаха-парень, он влился в коллектив так, будто уже играл здесь, – сказал защитник «Локомотива».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Советский спорт»
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