Кирилл Сафронов: «Радулов стал поспокойнее, направляет эмоции в правильное русло, если они бьют через край. «Локомотиву» не хватало такого яркого лидера»
Кирилл Сафронов высказался об игре Александра Радулова за «Локомотив».
– Да, Радулов стал поспокойнее. «Локомотив» – команда, в которой мало кто проявляет себя ярко и индивидуально.
Мне кажется, Радулов это уже принял, и его тройка с Фроузом и Бутом смотрится очень привычно. Сейчас он направляет в правильное русло эмоции, если они бьют через край.
– Радулов раскрепостит остальных нападающих «Локомотива»?
– «Локомотиву» не хватало такого яркого лидера. Теперь главное, чтобы он хорошо влился в коллектив.
Радулов пришел в «Локомотив» под конкретные задачи. Уверен, что тренерский штаб обсуждал с ним эти задачи еще до подписания, – сказал бывший защитник «Локомотива» Кирилл Сафронов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
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