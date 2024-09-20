Кирилл Сафронов: «Радулов стал поспокойнее, направляет эмоции в правильное русло, если они бьют через край. «Локомотиву» не хватало такого яркого лидера»

Кирилл Сафронов высказался об игре Александра Радулова за «Локомотив».

– Да, Радулов стал поспокойнее. «Локомотив» – команда, в которой мало кто проявляет себя ярко и индивидуально.

Мне кажется, Радулов это уже принял, и его тройка с Фроузом и Бутом смотрится очень привычно. Сейчас он направляет в правильное русло эмоции, если они бьют через край.

– Радулов раскрепостит остальных нападающих «Локомотива»?

– «Локомотиву» не хватало такого яркого лидера. Теперь главное, чтобы он хорошо влился в коллектив.

Радулов пришел в «Локомотив» под конкретные задачи. Уверен, что тренерский штаб обсуждал с ним эти задачи еще до подписания, – сказал бывший защитник «Локомотива » Кирилл Сафронов .