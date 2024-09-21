Плющев об Овечкине вне топ-50 лучших игроков НХЛ от TSN: «Здесь играют совершенно другие факторы – Саша никогда не отзывался плохо о своей стране и ее руководстве»
Владимир Плющев прокомментировал непопадание Александра Овечкина в рейтинг TSN.
Капитан «Вашингтона» впервые не попал в топ-50 лучших игроков НХЛ по версии канадского телеканала.
«Я думаю, что здесь играют совершенно другие факторы. А именно то, что Саша никогда не отзывался плохо о своей стране и ее руководстве. Он всегда называл себя настоящим русским человеком.
К спортивной составляющей это не имеет никакого отношения. Как он мог не попасть в число 50 лучших вообще? Уверен, что Саша улыбнется, глядя на этот рейтинг, и будет делать свое дело», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «ВсеПроСпорт»
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