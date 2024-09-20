Владимир Плющев: «Овечкин не за рекордами личными гонится, а старается во благо команды»

Владимир Плющев высказался о подготовке Александра Овечкина к сезону.

Ранее стало известно, что главный тренер «Вашингтона » рассматривает возможность перевода российского форварда на правый фланг.

«Думаю, тренерский штаб советовался с Сашей перед тем, как попробовать его справа. Сложно комментировать, насколько такое решение будет эффективно. Это интимные внутренние взаимоотношения.

Не знаю, сколько Саша еще сможет играть на самом высоком уровне, это ему виднее.

А по поводу рекорда Гретцки я принципиально не хотел бы ничего говорить. Потому что Овечкин не за рекордами личными гонится, он старается во благо команды, прежде всего», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.