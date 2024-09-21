Потапов выступил против рукопожатий после матчей КХЛ: «Я бы убрал это правило – с точки зрения гигиены и эмоций. Ребята почти в каждой команде об этом говорят»

Алексей Потапов выступил против рукопожатий после матчей Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Вы говорите о том, что в КХЛ нужно запретить рукопожатия игроков после матчей. По каким причинам?

– Это старая традиция, и сейчас уже ни к чему. Ребята практически в каждой команде об этом говорят. Я бы убрал это правило – с точки зрения гигиены, с точки зрения того, чтобы не возникало каких-то разногласий при рукопожатии после матча, потому что все на эмоциях.

Мы только что были готовы размазать друг друга около стекла, а сейчас жмем друг другу руки. Знакомые ребята потом спокойно пообщаются в подтрибунном помещении. Но зачем нужно рукопожатие после матча, я не понимаю. Это уже лишнее, – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина.