Потапов выступил против рукопожатий после матчей КХЛ: «Я бы убрал это правило – с точки зрения гигиены и эмоций. Ребята почти в каждой команде об этом говорят»
Алексей Потапов выступил против рукопожатий после матчей Фонбет Чемпионата КХЛ.
– Вы говорите о том, что в КХЛ нужно запретить рукопожатия игроков после матчей. По каким причинам?
– Это старая традиция, и сейчас уже ни к чему. Ребята практически в каждой команде об этом говорят. Я бы убрал это правило – с точки зрения гигиены, с точки зрения того, чтобы не возникало каких-то разногласий при рукопожатии после матча, потому что все на эмоциях.
Мы только что были готовы размазать друг друга около стекла, а сейчас жмем друг другу руки. Знакомые ребята потом спокойно пообщаются в подтрибунном помещении. Но зачем нужно рукопожатие после матча, я не понимаю. Это уже лишнее, – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «РБ Спорт»
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