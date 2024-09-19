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  • Гендиректор «Салавата» о травме Кузьмина: «Все эти дни он испытывал боль. Преклоняюсь перед его мужеством. Ребята из других команд звонят и предлагают помощь»
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Гендиректор «Салавата» о травме Кузьмина: «Все эти дни он испытывал боль. Преклоняюсь перед его мужеством. Ребята из других команд звонят и предлагают помощь»

Ринат Баширов высказался о состоянии Глеба Кузьмина после травмы.

«Салават Юлаев» обыграл «Авангард» (4:2) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Во втором периоде нападающий уфимцев Глеб Кузьмин врезался головой в борт после столкновения с защитником соперника Дарреном Дитцем. Кузьмина увезли с площадки на носилках и доставили в больницу.

– Как настроение у Глеба? Он связывается с ребятами?

– ⁠Он держится, молодец. Все эти дни он испытывал боль, даже находясь в реанимации. Это тяжелое состояние, и я преклоняюсь перед его мужеством. Но несмотря на это, он поблагодарил ребят за внимание к нему. Команда готова была финансово поучаствовать и в его перевозке, и в операции, лишь бы у Глеба были лучшие условия. Нам ребята и из других команд звонят и предлагают помощь. Все беспокоятся, это одна хоккейная семья.

– ⁠Сколько будет стоить все лечение?

– ⁠Не могу сказать. Наверное, это будет значительная сумма, но меньше всего мы сейчас думаем о расходах. Для нас важно, чтобы Глеб быстрее вернулся в команду и играл. Главным же является сохранение его здоровья, – сказал генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
logoСалават Юлаев
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