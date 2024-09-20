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  • Потапов о Ларионове: «Не думаю, что он ради денег в «Торпедо». Он все так же горит – это видно и по комментариям, и на скамейке во время игр»
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Потапов о Ларионове: «Не думаю, что он ради денег в «Торпедо». Он все так же горит – это видно и по комментариям, и на скамейке во время игр»

Алексей Потапов высказался об игре «Торпедо» на старте сезона-2024/25.

– Недавно вы комментировали матч «Торпедо», своего родного клуба. В чем, на ваш взгляд, проблемы этой команды с начала сезона?

– После матча я как раз ехал домой и думал, что не получается у Нижнего Новгорода, и вот такая аналогия родилась. Я представил себе машину, которая начищена до лоска, полностью заправлена. Но вот самая главная деталь, двигатель, работает не на полную мощность.

А с чем это связано, в первую очередь должны понимать тренеры и ребята постарше. Вроде бы все хорошо, есть ажиотаж внутри команды, полный стадион. Но все работает не до конца.

– Многие обратили внимание, что после продления контракта с Игорем Ларионовым «Торпедо» проиграло 21 матч из 28.

– Я не думаю, что это сказывается и что Ларионов как-то успокоился. Это не молодой парень, который подписал контракт на пять лет. Я вообще не думаю, что Игорь Николаевич ради денег работает в Нижнем Новгороде.

Ларионов все так же горит – это видно и по послематчевым комментариям, и на скамейке во время игр. Огромное количество молодых игроков все так же приходит в команду. Но не все ладится.

Как раз возвращаемся к тому, о чем я говорил: не до конца все детали работают в этом автомобиле, – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Потапов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
logoТорпедо
logoИгорь Ларионов
logoКХЛ
logoАлексей Потапов
деньги
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