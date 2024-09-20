Быков об отказе Ларионова отвечать на вопросы по Zoom: «По-человечески его можно понять, все мы люди. Полагаю, этим он выражал недовольство действиями команды»

Вячеслав Быков прокомментировал отказ Игоря Ларионова отвечать на вопросы.

«Северсталь » дома обыграла «Торпедо» (5:4) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер нижегородской команды Игорь Ларионов отказался отвечать на вопросы журналистов, заявив: «На вопросы по Zoom не отвечаю. Не знаю, с кем разговариваю. Люди должны быть здесь. Это не пандемия, когда люди не могут прийти». За это КХЛ вынесла клубу предупреждение .

«У «Торпедо » опытный тренерский штаб во главе с Ларионовым. Он многое видел и знает – как в российском, так и в североамериканском хоккее. Не берусь анализировать конкретные причины таких результатов, но скажу, что не всегда получается гладко, как хотелось бы. Тут нужна правильная реакция вместе с командой. И эту ситуацию можно использовать во благо, чтобы подготовиться к самым важным играм – в плей-офф. Она дает возможность сплотить коллектив.

Что касается отказа Ларионова отвечать на вопросы журналистов, по-человечески его можно понять. Все мы люди. А Игорь с его опытом и желанием быть на вершине всегда старается выигрывать. Поэтому момент для него, безусловно, нерадостный. Но, полагаю, этим он обращался к своим игрокам, выражал недовольство тем, как действовала команда», – сказал бывший главный тренер сборной России.