«Торпедо» проиграло 20 из 27 матчей после продления контракта с Ларионовым на 3 года
«Торпедо» проиграло 20 из 27 последних матчей с учетом прошлого сезона.
19 января клуб объявил о подписании нового контракта с тренером Игорем Ларионовым на три года.
С тех пор «Торпедо» провело 27 матчей с учетом плей-офф, одержав всего 7 побед.
Напомним, в нынешнем сезоне клуб потерпел 4 поражения в 6 играх и занимает 8-е место в таблице Запада.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал «Вброс по борту»
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