«Торпедо» проиграло 20 из 27 матчей после продления контракта с Ларионовым на 3 года

«Торпедо» проиграло 20 из 27 последних матчей с учетом прошлого сезона.

19 января клуб объявил о подписании нового контракта с тренером Игорем Ларионовым на три года.

С тех пор «Торпедо » провело 27 матчей с учетом плей-офф, одержав всего 7 побед.

Напомним, в нынешнем сезоне клуб потерпел 4 поражения в 6 играх и занимает 8-е место в таблице Запада.