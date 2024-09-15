Два вратаря «Нефтехимика» лидируют в КХЛ по проценту сэйвов – у Загидулина 96,6%, у Долганова 96,2%. Филипп отразил все 46 бросков в матче с «Локомотивом»
Вратари «Нефтехимика» лидируют в КХЛ по проценту сэйвов.
Голкиперы нижнекамцев занимают первое и второе места в Фонбет Чемпионате КХЛ по проценту отраженных бросков.
Лидирует Артем Загидулин с 96,6% отраженных бросков в 2 матчах при коэффициенте надежности 1,00 (2-3-й показатель в лиге).
На втором месте идет Филипп Долганов с 96,2% в 3 матчах при коэффициенте надежности 1,31 (5-й). Вчера он сыграл на ноль против «Локомотива» (1:0), отразив 46 бросков.
Третье место делят Амир Мифтахов («Ак Барс», 2 матча, 96,0%, 0,96 – лучший коэффициент в лиге) и Даниил Исаев («Локомотив», 4 матча, 96,0%, 1,00 – 2-3-й).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт КХЛ
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