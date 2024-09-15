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  • Долганов о Радулове: «На льду нет друзей и авторитетов, на площадке мы противники. Здорово делать сэйвы после бросков такого именитого хоккеиста»
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Долганов о Радулове: «На льду нет друзей и авторитетов, на площадке мы противники. Здорово делать сэйвы после бросков такого именитого хоккеиста»

Филипп Долганов высказался об игре против Александра Радулова.

«Нефтехимик» обыграл «Локомотив» (1:0) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. 

Голкипер команды из Нижнекамска Филипп Долганов отразил все 46 бросков по своим воротам в этой игре. Он занимает второе место в лиге по коэффициенту надежности с 96,2% в 3 матчах. 

«На льду нет друзей и авторитетов. Уважать игрока можно вне льда, но на площадке мы противники! Наоборот, здорово с таким именитым хоккеистом находиться на льду и играть против него.

Сэйвы делать после его бросков. Но на льду – все равны», – сказал вратарь «Нефтехимика». 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Legalbet
logoЛокомотив
logoНефтехимик
logoАлександр Радулов
logoКХЛ
logoФилипп Долганов
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