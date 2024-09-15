Долганов о Радулове: «На льду нет друзей и авторитетов, на площадке мы противники. Здорово делать сэйвы после бросков такого именитого хоккеиста»
Филипп Долганов высказался об игре против Александра Радулова.
«Нефтехимик» обыграл «Локомотив» (1:0) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Голкипер команды из Нижнекамска Филипп Долганов отразил все 46 бросков по своим воротам в этой игре. Он занимает второе место в лиге по коэффициенту надежности с 96,2% в 3 матчах.
«На льду нет друзей и авторитетов. Уважать игрока можно вне льда, но на площадке мы противники! Наоборот, здорово с таким именитым хоккеистом находиться на льду и играть против него.
Сэйвы делать после его бросков. Но на льду – все равны», – сказал вратарь «Нефтехимика».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Legalbet
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