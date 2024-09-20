Кудашов об 1:4 от «Адмирала»: «Занимаемся отношениями внутри коллектива. Не хочу выносить это в публичное пространство»

Алексей Кудашов прокомментировал ситуацию с легионерами «Динамо».

Сегодня бело-голубые проиграли на выезде «Адмиралу» со счетом 1:4.

– Семь матчей на старте чемпионата – пять поражений. В чем дело?

– У нас идет сейчас сложный период – по результатам, игре и содержанию. И в первую очередь по отношению к игре. Мы сейчас пытаемся исправить эту ситуацию.

– Вы ждете, что кто‑то из хоккеистов «Динамо» сможет помочь вам на правах лидера, и он поговорит без тренеров с командой?

– У нас взрослая команда, и многие игроки есть, кто были лидерами. Нет резона ждать инициативу от кого‑то одного. Я возьму все на себя и сам буду говорить.

– «Динамо» вышло на первое место в лиге по количеству штрафа. Почему иностранцы у вас так много фолят? Они вообще управляемые или это анархичная банда? Так бывает, когда много иностранцев в команде.

– Не хочу отвечать на этот вопрос. Сейчас мы занимаемся как раз отношениями внутри коллектива. Не хочу сейчас выносить это в публичное пространство, – заявил главный тренер «Динамо » Алексей Кудашов .

«Динамо» проиграло «Адмиралу» – 1:4. У москвичей одна победа в пяти последних матчах