«Авангард» заменил Хомченко после трех шайб от «Автомобилиста» к 29-й минуте. Вместо него вышел Проскуряков
«Авангард» заменил Павла Хомченко после трех пропущенных шайб.
Омская команда дома уступает «Автомобилисту» (0:3, второй период).
В середине второго отрезка матча «Авангард» пропустил третью шайбу и заменил вратаря. Вместо Хомченко на лед вышел Илья Проскуряков.
Для 37-летнего голкипера эта игра станет второй в нынешнем сезоне.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт КХЛ
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