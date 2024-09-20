«Авангард» заменил Хомченко после трех шайб от «Автомобилиста» к 29-й минуте. Вместо него вышел Проскуряков

«Авангард» заменил Павла Хомченко после трех пропущенных шайб.

Омская команда дома уступает «Автомобилисту » (0:3, второй период).

В середине второго отрезка матча «Авангард » пропустил третью шайбу и заменил вратаря. Вместо Хомченко на лед вышел Илья Проскуряков .

Для 37-летнего голкипера эта игра станет второй в нынешнем сезоне.