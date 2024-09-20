Генменеджер «Авангарда» о Спунере: «Его потенциал известен – приз «Лучшая тройка» в прошлом сезоне говорит сам за себя. Он должен влиться максимально быстро»

Генеральный менеджер «Авангарда» прокомментировал переход в клуб Райана Спунера.

Сегодня 32-летний канадец подписал с омским клубом контракт до конца сезона.

«Спунера мы хорошо знаем, его атакующий потенциал известен – 67 очков и приз «Лучшая тройка» по итогам сезона-2023/24 говорят сами за себя. Райан добавит команде вариативности в нападении, а также при розыгрыше большинства.

Он знаком практически со всеми в коллективе, знает и понимает требования тренерского штаба, так что влиться должен максимально быстро», – сказал генеральный менеджер «Авангарда » Антон Курьянов .