Генменеджер «Авангарда» о Спунере: «Его потенциал известен – приз «Лучшая тройка» в прошлом сезоне говорит сам за себя. Он должен влиться максимально быстро»
Генеральный менеджер «Авангарда» прокомментировал переход в клуб Райана Спунера.
Сегодня 32-летний канадец подписал с омским клубом контракт до конца сезона.
«Спунера мы хорошо знаем, его атакующий потенциал известен – 67 очков и приз «Лучшая тройка» по итогам сезона-2023/24 говорят сами за себя. Райан добавит команде вариативности в нападении, а также при розыгрыше большинства.
Он знаком практически со всеми в коллективе, знает и понимает требования тренерского штаба, так что влиться должен максимально быстро», – сказал генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Авангарда»
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