«Авангард» ведет переговоры со Спунером. Омичи не продлили контракт с канадским форвардом в мае (Михаил Зислис)

«Авангард» ведет переговоры о контракте с Райаном Спунером.

Омский клуб не продлил соглашение с 32-летним канадцем в конце прошлого сезона. Спунер находится в статусе неограниченно свободного агента.

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Михаила Зислиса , «Авангард » ведет переговоры с нападающим о новом соглашении.

«Глядя на то, что происходит с атакой омской команды в последнее время, не могу считать эту сделку плохой идеей. Совсем наоборот. Этот форвард прекрасно знаком Сергею Звягину и Антону Курьянову . Должен помочь», – написал Михаил Зислис.

В минувшем сезоне Спунер набрал 61 (23+38) очко в 65 матчах регулярного Фонбет чемпионата КХЛ и 6 (1+5) баллов в 10 играх Кубка Гагарина.