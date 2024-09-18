«Авангард» ведет переговоры со Спунером. Омичи не продлили контракт с канадским форвардом в мае (Михаил Зислис)
«Авангард» ведет переговоры о контракте с Райаном Спунером.
Омский клуб не продлил соглашение с 32-летним канадцем в конце прошлого сезона. Спунер находится в статусе неограниченно свободного агента.
По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Михаила Зислиса, «Авангард» ведет переговоры с нападающим о новом соглашении.
«Глядя на то, что происходит с атакой омской команды в последнее время, не могу считать эту сделку плохой идеей. Совсем наоборот. Этот форвард прекрасно знаком Сергею Звягину и Антону Курьянову. Должен помочь», – написал Михаил Зислис.
В минувшем сезоне Спунер набрал 61 (23+38) очко в 65 матчах регулярного Фонбет чемпионата КХЛ и 6 (1+5) баллов в 10 играх Кубка Гагарина.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Михаила Зислиса
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