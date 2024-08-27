Курьянов о долгих переговорах по Бердину: «С той организацией по-другому не бывает. «Авангард» не отдал тех, кто уже сейчас давал результат»
В межсезонье «Авангард» получил вратаря, отдав Дениса Венгрыжановского в «Сочи», Никиту Подлягина, Тимура Кола и Егора Привалова – в СКА.
– У вас ведь был очень долгий процесс по обмену Бердина.
– С той организацией по-другому не бывает. Мы долго выбирали, кого отдать.
Если говорить про того же Подлягина, то у нас были Мишуров, Бережной и вратари 2006-2007 года у них за спиной. Никиту съедала изнутри конкуренция.
– Но он перешел в клуб, где ситуация для него не лучше.
– Если мы хотим, чтобы дальше шел Бережной и по ступенькам двигались сборники своих возрастов, то нужно было кого-то отпускать. В противном случае Никита мог бы просто закончить с хоккеем.
По Венгрыжановскому все понятно. Тимур Кол собрался уезжать через сезон в Северную Америку. Егор Привалов – еще совсем молодой мальчишка.
То есть мы не отдали тех, кто уже сейчас давал результат. Это не Рейнгардт и Филатьев, которые пробились в команду КХЛ.
Смысла давить на Бердина нет. Лучше этим мы точно не сделаем. Его нужно поддержать.
У него не так давно родился ребенок – сейчас Михаилу приходится параллельно решать семейные вопросы. Это такие же тонкие моменты, как адаптация иностранцев, – сказал генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов.
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