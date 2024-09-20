Кучеров о Василевском: «Он всегда счастлив, но очень важно быть здоровым. Мне 31, а ему 30, и нужно заботиться о своем теле»

Никита Кучеров поделился мнением о самочувствии Андрея Василевского.

Российский вратарь пропустил часть прошлого сезона из-за операции на спине.

«Думаю, он всегда счастлив, но быть здоровым – это очень важно. Мне 31, а ему 30, и нужно заботиться о своем теле.

Здорово не иметь проблем с травмами и прочим, но Василевский всегда радостный», – сказал форвард «Тампы» Никита Кучеров .