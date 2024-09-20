Кучеров о Василевском: «Он всегда счастлив, но очень важно быть здоровым. Мне 31, а ему 30, и нужно заботиться о своем теле»
Никита Кучеров поделился мнением о самочувствии Андрея Василевского.
Российский вратарь пропустил часть прошлого сезона из-за операции на спине.
«Думаю, он всегда счастлив, но быть здоровым – это очень важно. Мне 31, а ему 30, и нужно заботиться о своем теле.
Здорово не иметь проблем с травмами и прочим, но Василевский всегда радостный», – сказал форвард «Тампы» Никита Кучеров.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sportskeeda
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости