  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Кучеров, Капризов, Макдэвид, Маккиннон и Стэмкос – в числе претендентов на «Харт» по версии NHL.com
8

Кучеров, Капризов, Макдэвид, Маккиннон и Стэмкос – в числе претендентов на «Харт» по версии NHL.com

Никита Кучеров и Кирилл Капризов вошли в число претендентов на «Харт Трофи».

Официальный сайт НХЛ представил список хоккеистов, которые, по их мнению, будут претендовать на приз самому ценному игроку для своей команды в регулярном чемпионате-2024/25.

Эксперты выделили восемь игроков, не расставляя их по рангу.

В список вошли:

Куинн Хьюз («Ванкувер»);

Кирилл Капризов («Миннесота»);

Никита Кучеров («Тампа-Бэй»);

Нэтан Маккиннон («Колорадо»);

Остон Мэттьюс («Торонто»);

Коннор Макдэвид («Эдмонтон»);

Давид Пастрняк («Бостон»);

Стивен Стэмкос («Нэшвилл»).

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
рейтинги
logoТоронто
logoБостон
logoТампа-Бэй
logoНэшвилл
logoВанкувер
logoМиннесота
logoКолорадо
logoЭдмонтон
logoНХЛ
logoСтивен Стэмкос
logoНикита Кучеров
logoНэтан Маккиннон
logoКоннор Макдэвид
logoДавид Пастрняк
logoКирилл Капризов
logoОстон Мэттьюс
logoКуинн Хьюз
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Мичков – главный претендент на «Колдер» по версии The Athletic, Селебрини – 2-й, Станковен – 3-й, Аскаров – 8-й, Коваленко – 11-й, Цыплаков – 13-й
15сегодня, 08:19
Контракт Драйзайтля на 112 млн долларов – 2-й по величине в истории НХЛ. 1-е место у Овечкина – 124 млн долларов, 3-й – Уэбер, 4-й – Кросби, Ковальчук – 5-й
244 сентября, 11:11
Чибриков – 4-й в рейтинге лучших проспектов «Виннипега», Ламберт– 1-й, Хейнола – 2-й, Ягер – 3-й (NHL.com)
71 сентября, 15:43
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
КХЛ. «Авангард» против «Нефтехимика», «Автомобилист» примет «Сибирь», «Динамо» сыграет с «Северсталью»
17сегодня, 08:00
Никишин о книгах: «В «Самом богатом человеке в Вавилоне» советуют 9/10 тратить на насущное, а 1/10 не трогать. Так не превращаешься в Скруджа, но имеешь хороший финансовый аэродром»
425 минут назад
Генменеджер «Ак Барса» об уходе Шипачева и Войнова: «Мы с ними расстались нормально. У них остались какие-то претензии, видимо»
4сегодня, 09:19
Чехович подписал контракт с «Витязем» на год
4сегодня, 09:00
Алекс Гальченюк: «В России много пишут о СКА, люди любят читать о нем. Я игрок «Амура», а меня только и спрашивают о питерцах»
10сегодня, 08:33
Мичков – главный претендент на «Колдер» по версии The Athletic, Селебрини – 2-й, Станковен – 3-й, Аскаров – 8-й, Коваленко – 11-й, Цыплаков – 13-й
15сегодня, 08:19
Знарок стал консультантом «Филадельфии» по развитию игроков из Европы и скаутингу
40сегодня, 07:50
Кожевников о Кузнецове в СКА: «Он уже приехал в Россию великим игроком. Дай бог, чтобы и дальше забивал, но так будет не всегда. Против него будут играть жестче, приставят охранников»
12сегодня, 07:50
Гавриков о том, что в НХЛ мало топ-защитников из России: «Это факт. У других сборных всегда есть выбор, а у нас нет. Все начинается с подготовки»
10сегодня, 06:35
Зарипов о новом сезоне КХЛ: «Команды омолодились, интрига будет. СКА выделился на фоне остальных на бумаге, но посмотрим, что будет у них на льду»
6сегодня, 06:22
Ко всем новостям
Последние новости
Кэсселс о России: «Есть байка, что у вас лучшая водка в мире и везде медведи, но я не видел тут медведей. Большинство ранее услышанного о России – неправда»
28 минут назад
Иван Николишин о тренировках с отцом: «Был кросс, и я уже не мог бежать – торможу, отдышка. Он подбегает, пинка мне под зад. Подумал: «Все, могу бежать»
158 минут назад
Андрей Назаров: «После убедительной речи Путина нынешний Восточный экономический форум стал рекордным по объему соглашений. Россия идет вперед семимильными шагами»
10сегодня, 09:32
Гендиректор «Динамо» о росте потолка зарплат: «Подняли потолок – подняли пол, должна быть синхронность. Если поднять только потолок, получим неравенство»
1сегодня, 08:48
Иван Николишин о конфликте с «Амуром»: «Даже не в деньгах было дело, а в человеческом отношении. Неправильно друг друга поняли. Для таких случаев профсоюзы должны быть»
1сегодня, 07:35
Мозякин о «Металлурге»: «Говорить о силе команды на сегодня некорректно, есть проблемы с травмами. Защитить титул труднее, чем завоевать, но я верю в парней»
1сегодня, 07:22
Гендиректор «Динамо» о критике в адрес вратаря Миски: «Мы знаем и видим, откуда идет ее львиная доля. Как правило, это одни и те же люди»
5сегодня, 07:10
Хохряков после 5:3 с «Ак Барсом»: «Зеленое дерби» – лучшее в КХЛ! Настрой был супер. Крутая атмосфера, соскучился по этим эмоциям»
5сегодня, 05:55
Набоков о Матче звезд КХЛ и НХЛ: «Меня пригласил Сергачев, дважды смотрел он это или фэйк. Приятный нежданчик. Жаль, у Овечкина не получилось мне бросить»
сегодня, 05:10
Генменеджер «Ак Барса» о критике: «Многие игроки говорят, что они прессу не читают и за своей статистикой не следят. Я этому не верю. И они, и мы все читаем, это даже полезно»
сегодня, 04:58