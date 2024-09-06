Кучеров, Капризов, Макдэвид, Маккиннон и Стэмкос – в числе претендентов на «Харт» по версии NHL.com
Никита Кучеров и Кирилл Капризов вошли в число претендентов на «Харт Трофи».
Официальный сайт НХЛ представил список хоккеистов, которые, по их мнению, будут претендовать на приз самому ценному игроку для своей команды в регулярном чемпионате-2024/25.
Эксперты выделили восемь игроков, не расставляя их по рангу.
В список вошли:
Куинн Хьюз («Ванкувер»);
Кирилл Капризов («Миннесота»);
Никита Кучеров («Тампа-Бэй»);
Нэтан Маккиннон («Колорадо»);
Остон Мэттьюс («Торонто»);
Коннор Макдэвид («Эдмонтон»);
Давид Пастрняк («Бостон»);
Стивен Стэмкос («Нэшвилл»).
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости