Кучеров, Капризов, Макдэвид, Маккиннон и Стэмкос – в числе претендентов на «Харт» по версии NHL.com

Никита Кучеров и Кирилл Капризов вошли в число претендентов на «Харт Трофи».

Официальный сайт НХЛ представил список хоккеистов, которые, по их мнению, будут претендовать на приз самому ценному игроку для своей команды в регулярном чемпионате-2024/25.

Эксперты выделили восемь игроков, не расставляя их по рангу.

В список вошли:

Куинн Хьюз («Ванкувер»);

Кирилл Капризов («Миннесота»);

Никита Кучеров («Тампа-Бэй»);

Нэтан Маккиннон («Колорадо»);

Остон Мэттьюс («Торонто»);

Коннор Макдэвид («Эдмонтон»);

Давид Пастрняк («Бостон»);

Стивен Стэмкос («Нэшвилл»).