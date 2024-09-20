Ротенберг поздравил Бобровского с днем рождения: «Гордимся, что именно в СКА Сергей начал путь к вершинам славы. Сезон-2012/13 он открыл в Петербурге, а завершил с «Везиной»
Бобровский является воспитанником новокузнецкого «Металлурга». Он выступал за СКА во время локаута в НХЛ в 2012 году.
«Сегодня день рождения отмечает один из лучших вратарей мира – Сергей Бобровский!
Мы гордимся тем, что именно в СКА Сергей начал свой путь к вершинам славы, хотя уже к тому локаутному сезону он успел многое доказать. Сезон-2012/13 он открыл в Петербурге, а завершил с «Везина Трофи» в руках.
С тех времен мы сохранили самые теплые и дружеские отношения. Достаточно сказать, что Бобровский регулярно проводит лето в нашем городе и устраивает мастер-классы для юных вратарей Академии СКА. Мы благодарны Сергею за то, что он помогает нам растить будущих звезд для нашего хоккея.
Два сезона подряд Бобровский помогал «Флориде» добраться до финала Кубка Стэнли и со второй попытки взял трофей. Этот факт многое говорит о Сергее – он из тех, кто способен стабильно показывать высочайшие результаты, но при этом никогда не останавливается на достигнутом, всегда ищет возможность сделать шаг вперед.
Уверен, что впереди у Бобровского множество великолепных матчей, в том числе и за сборную России! Здоровья, успехов во всем и отличного настроения, наш чемпион!» – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Роман Ротенберг: «На СКА серьезное давление каждый день. Самых сильных будут обсуждать в прессе, разбирать на микромоменты. Смены Кузнецова выкладывают – нам их не надо даже обсуждать»
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