Ротенберг поздравил Бобровского с днем рождения: «Гордимся, что именно в СКА Сергей начал путь к вершинам славы. Сезон-2012/13 он открыл в Петербурге, а завершил с «Везиной»

Роман Ротенберг поздравил Сергея Бобровского с днем рождения.

Бобровский является воспитанником новокузнецкого «Металлурга». Он выступал за СКА во время локаута в НХЛ в 2012 году.

«Сегодня день рождения отмечает один из лучших вратарей мира – Сергей Бобровский !

Мы гордимся тем, что именно в СКА Сергей начал свой путь к вершинам славы, хотя уже к тому локаутному сезону он успел многое доказать. Сезон-2012/13 он открыл в Петербурге, а завершил с «Везина Трофи» в руках.

С тех времен мы сохранили самые теплые и дружеские отношения. Достаточно сказать, что Бобровский регулярно проводит лето в нашем городе и устраивает мастер-классы для юных вратарей Академии СКА. Мы благодарны Сергею за то, что он помогает нам растить будущих звезд для нашего хоккея.

Два сезона подряд Бобровский помогал «Флориде » добраться до финала Кубка Стэнли и со второй попытки взял трофей. Этот факт многое говорит о Сергее – он из тех, кто способен стабильно показывать высочайшие результаты, но при этом никогда не останавливается на достигнутом, всегда ищет возможность сделать шаг вперед.

Уверен, что впереди у Бобровского множество великолепных матчей, в том числе и за сборную России! Здоровья, успехов во всем и отличного настроения, наш чемпион!» – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг .

Роман Ротенберг: «На СКА серьезное давление каждый день. Самых сильных будут обсуждать в прессе, разбирать на микромоменты. Смены Кузнецова выкладывают – нам их не надо даже обсуждать»