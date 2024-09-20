Рыбин о неудачном старте «Металлурга»: «Все должно встать на свои места, подбор игроков хороший. Не думаю, что Разин оправдывается»

Максим Рыбин высказался о неудачном старте «Металлурга» в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Команда под руководством Андрея Разина набрала 2 очка в 6 матчах. Действующий обладатель Кубка Гагарина идет на последнем месте в таблице лиги.

«Наверное, как говорит Разин, много травмированных игроков в составе. Сейчас «Металлургу » не до выбора игроков. На лед, наверное, выходят те, кто есть. Чемпионат чуть поздно закончился, может не успели восстановиться.

Да и вообще, на «Металлург» настраиваются команды, как на чемпиона и играют как с чемпионом, и каждый стремится обыграть чемпиона. Это тоже важный фактор.

Я думаю, все должно встать на свои места, все равно подбор игроков хороший. Я не думаю, что Разин оправдывается. Нужно действительно понимать, что творится внутри команды. Кто-то из ребят в лазарете, почему не получается игра. Разин умеет любыми хоккеистами играть, особенно молодыми. Для этого и есть фарм-клубы и молодежные команды», – сказал бывший игрок «Спартака» и СКА.

Так плохо, как «Магнитка», не стартовал еще ни один чемпион. Только факты