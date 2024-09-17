Так плохо, как «Магнитка», не стартовал еще ни один чемпион. Только факты

Всего одна победа.

«Металлург» проиграл четвертый матч подряд – теперь «Северстали» (2:5). За шесть игр в регулярке-2024/25 у команды Андрея Разина только одна победа в игре против СКА (5:4 ОТ). В Череповце команда вообще получила все голы в собственные ворота за 30 минут.

Два очка за шесть матчей – худший старт сезона среди всех чемпионов КХЛ . Да, за всю историю существования лиги ничего подобного еще не происходило.

До сезона-2018/19 в КХЛ существовала трехочковая система подсчета. С ней «Металлург» уже выдавал плохой старт в постчемпионском сезоне-2016/17 – две победы в основное время и одно поражение по буллитам. Если же текущий результат «Металлурга» мы переведем на трехочковую систему, то получим те же 2 балла за победу в овертайме .

Вот основные проблемы, которые есть у «Металлурга» прямо сейчас:

● Мы уже отдельно разобрали главную причину поражений – отсутствие четырех ключевых игроков «Металлурга». Даниил Вовченко, Денис Зернов, Роман Канцеров и Данила Юров – все пропускают начало регулярки из-за травм . Без важных игроков команде приходится совсем плохо.

«Металлург» и в чемпионский год не имел особой глубины состава. Но тогда Разин успешно подключал резервы и находил ярких игроков вроде Дмитрия Силантьева. Все это в итоге принесло результат, а команда приобрела важных лидеров.

● Сейчас тренер также активно ищет замену в клубной системе, но срабатывает она редко. Ярче остальных проявил себя 19-летний Андрей Козлов, который за шесть игр дебютного сезона заработал 3 (1+2) очка. Он также стал одним из немногих, кто исправлял ситуацию и с «Северсталью».

На третьей минуте второго периода Козлов получил шайбу в средней зоне, начал атаку и отдал отличный пас на Данилу Башкирова. Последний довел дело до конца и сократил отставание «Металлурга».

● Основной причиной поражения «Металлурга» в матче с «Северсталью», как в целом и с другими командами, стала слабая игра на пятаке. Особенно ярко это видно по моменту со второй пропущенной шайбой от Кирилла Пилипенко.

Во время атаки все игроки «Металлурга» столпились вокруг Михаила Ильина, владевшего шайбой. Пилипенко в этот момент занял свободное место на пятаке, дождался паса от Ильина и беспрепятственно забил.

● Подобные ошибки от полевых игроков встречались на протяжении всей игры. Например, в третьем периоде хоккеисты «Металлурга» никак не перекрыли атаку от «Северстали» в формате 4 на 4.

Соперники трижды сделали размашистые передачи через зону. Все это привело к тому, что Ярослав Дыбленко в одиночку вышел к воротам Ильи Набокова. Ситуация не выглядела бы так комично, если бы не тот факт, что Дыбленко – защитник.

Атака в итоге не прошла – здесь выручил Набоков. Но в другой похожей ситуации это однозначно был бы голевой момент.

● При таких провалах полевых никак не выручают и вратари «Металлурга». По сравнению с прошлым сезоном, Илья Набоков значительно хуже начал эту регулярку. Прямо сейчас у него 91,4% отраженных бросков. Набоков уже пропустил матч с «Нефтехимиком» (0:2) и провел только половину матча против «Северстали».

Бэкап Александр Смолин также справляется с трудом. За полторы игры этого сезона он пропустил шесть шайб с 35 бросков (82,9% ОБ). С «Северсталью» он вышел в основе. И там вовсе случилось невероятное – три шайбы прилетели в ворота «Металлурга» всего за пять минут во втором периоде.

Решение оставить Набокова в запасе со старта матча против «Северстали» Разин объяснил так: «Сезон длинный. Хочется его провести, не затратив максимум усилий. Основное будет в плей-офф. Самое важное – не убить тех, кто есть, и к плей-офф подойти в оптимальной форме».

● «Металлург» идет первым по количеству пропущенных шайб (19). Конечно, стоит сделать поправку на то, что команда Разина одной из немногих провела шесть игр. Столько же матчей сыграло «Торпедо» – и сравнялось с «Металлургом» по количеству пропущенных голов.

● Единственное, что пока хотя бы немного получается у «Металлурга» – атака. Команда Разина остается третьей в лиге по броскам (177). Но с реализацией большие проблемы – только 6,2% от этого числа стали голами. Это второй худший результат в лиге. Хуже ситуация только у «Барыса», который реализовал 3,1% бросков.

У «Металлурга» к тому же набралось уже два матча без заброшенных шайб: против «Нефтехимика» (0:2) и «Ак Барса» (0:2).

На фоне всех остальных игроков выделяется защитник Робин Пресс. У него 6 (1+5) очков за 6 матчей и плюсовой показатель полезности (+2). У других хоккеистов с результативностью все намного хуже – максимум по 3 очка.

● Страдает и игра в спецбригадах. Из 10 попыток большинства «Металлург» забил только раз – со СКА, у которого слабое меньшинство . За последние четыре игры команда Разина не реализовала ни одной из восьми попыток большинства.

С игрой на собственных удалениях пока все лучше – там «Металлург» пропустил дважды из 13 попыток у соперников. Но и этот показатель далеко не лучший в лиге. Для сравнения – «Нефтехимик» показал уникальную надежность (0 из 12). Похожая ситуация и у «Ак Барса», который продержался все 8 штрафов.

Разин по-прежнему не переживает за такой результат. Тренер не отрицает провал, но верит в лучшее: «У нас есть проблемы с составом, но это не отговорки. Это констатация фактов. Сейчас задача – не развалиться, не развалить ту игру, которая нам давала результат. В большинстве сочетаний сейчас есть проблемы, дыры. Мы их латаем».

Правда, пока получается с трудом.

Кто такой Жоэ-Кристоф Муиссу – самый необычный россиянин в КХЛ

Важное в КХЛ за неделю: «Нефтехимик» – лидер (да!), тройка бомбардиров – вся из ЦСКА, у «Барыса» проблемы с деньгами

Фото: severstalclub.ru ; metallurg.ru