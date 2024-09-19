Гендиректор «Авангарда» о Буше: «Он был близок к выходу на игры, но вынужден его отложить. Лучше не форсировать, чтобы не получить еще большую проблему»

Герман Чистяков поделился подробностями восстановления Рида Буше.

Напомним, американский форвард получил повреждение в предсезонном матче. Сообщалось , что он может выйти на лед в матче с «Салаватом» 17 сентября, но в той игре Буше не участвовал.

«Многие интересуются новостями по Риду Буше . Он был близок к выходу на игры, но, к сожалению, вынужден еще отложить этот момент.

Главное – полное восстановление, лучше не форсировать и потерпеть, чтобы не получить проблему еще большего масштаба.

Рид выйдет, когда будет полностью готов», – написал генеральный директор «Авангарда » Герман Чистяков .