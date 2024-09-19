Гендиректор «Авангарда» о Буше: «Он был близок к выходу на игры, но вынужден его отложить. Лучше не форсировать, чтобы не получить еще большую проблему»
Герман Чистяков поделился подробностями восстановления Рида Буше.
Напомним, американский форвард получил повреждение в предсезонном матче. Сообщалось, что он может выйти на лед в матче с «Салаватом» 17 сентября, но в той игре Буше не участвовал.
«Многие интересуются новостями по Риду Буше. Он был близок к выходу на игры, но, к сожалению, вынужден еще отложить этот момент.
Главное – полное восстановление, лучше не форсировать и потерпеть, чтобы не получить проблему еще большего масштаба.
Рид выйдет, когда будет полностью готов», – написал генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Германа Чистякова
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости