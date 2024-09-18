Дмитрий Рябыкин: «С учетом травм Ткачева и Буше «Авангард» обречен быть домашней командой на данном этапе. Дело в психологии»

Дмитрий Рябыкин высказался об игре «Авангарда» на старте сезона-2024/25.

– Вы хвалили старт Омска, но после трех домашних побед – три поражения, два гостевых...

– С учетом травм Ткачева и Буше «Авангард » на данном этапе обречен быть домашней командой. И дело не только в мощной поддержке болельщиков, но и в психологии.

Это звездам по большому счету все равно, где играть. Более того, очень часто негатив трибун они за счет класса преобразуют в дополнительную мотивацию.

А игроки, скажем так, крепкого среднего уровня тоньше реагируют на поддержку своих болельщиков, находят в ней дополнительную уверенность, – сказал бывший тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Дмитрий Рябыкин.