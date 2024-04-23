Агент Кэссиана: «У «Трактора» диалог с одним из легионеров. Если откажется, то в клубе с удовольствием рассмотрят Зака. Он вписывается в игру команды, думаю»

Теги Трактор Алексей Волков КХЛ Зак Кэссиан Александр Черных Хоккей

Александр Черных рассказал, что Заком Кэссианом может заинтересоваться «Трактор».

Агент высказался о том, что нападающий стал клиентом агентства Winners.

– Могу подтвердить эту информацию.

Я разговаривал с генеральным менеджером «Трактора», и Алексей Волков мне сказал, что сейчас есть диалог с одним из легионеров команды, и если он откажется от предложения, то в клубе с удовольствием рассмотрят Зака Кассиана.

Думаю, он вписывается в игру команды.

– Кассиан завершал карьеру, потом вернулся в хоккей. Сейчас он настроен играть в КХЛ?

– Видимо, информация о том, что он завершает карьеру, была не совсем правильной. Возможно, долго ждал предложения за океаном.

После чего он приехал на недолгий срок в «Спарту», а после вылета из плей-офф покинул клуб.

Сыграл мало, потому что поздно туда приехал. КХЛ – известная лига, поэтому Кассиан сказал, что хотел бы здесь продолжить карьеру, – сказал агент Александр Черных.

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