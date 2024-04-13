Экс-форвард «Эдмонтона» Кэссиан намерен продолжить карьеру в КХЛ (Metaratings)
Нападающий Зак Кэссиан намерен продолжить карьеру в КХЛ.
Как сообщает Metaratings, сторона игрока готова рассмотреть предложения как с Востока, так и с Запада.
В нынешнем сезоне 33-летний Зак Кэссиан выступал за чешскую «Спарту». Он набрал 3 (2+1) балла в 8 играх. 19 марта нападающий покинул клуб по личным причинам.
Кэссиан провел 12 сезонов в НХЛ. Он выступал за «Баффало», «Ванкувер», «Эдмонтон» и «Аризону». Форвард набрал 203 (92+111) очка в 661 матче НХЛ при 913 минутах штрафа.
Чем не опыт ?