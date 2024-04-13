Экс-форвард «Эдмонтона» Кэссиан намерен продолжить карьеру в КХЛ (Metaratings)

Теги возможные переходы НХЛ чемпионат Чехии Спарта КХЛ Зак Кэссиан Хоккей

Нападающий Зак Кэссиан намерен продолжить карьеру в КХЛ.

Как сообщает Metaratings, сторона игрока готова рассмотреть предложения как с Востока, так и с Запада.

В нынешнем сезоне 33-летний Зак Кэссиан выступал за чешскую «Спарту». Он набрал 3 (2+1) балла в 8 играх. 19 марта нападающий покинул клуб по личным причинам.

Кэссиан провел 12 сезонов в НХЛ. Он выступал за «Баффало», «Ванкувер», «Эдмонтон» и «Аризону». Форвард набрал 203 (92+111) очка в 661 матче НХЛ при 913 минутах штрафа.

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15 комментариев
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А он хоть КХЛ то потянет в нынешнем состоянии?
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
В последний сезон в НХЛ в Аризоне было статистика ( 2+0 ) в 51 матче. Ну совсем не айс. Неужели про вот такое усиление и обмен опытом говорили когда увеличили количество легионеров до 5 штук ?
а 600+ матчей в нхл не опыт?
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Видимо за какие то критерии взяты 600+ матчей НХЛ и 900+ штрафных минут. Хотя откуда в Кахаэль какие то рекомендации или параметры. Один популизм дешевый для громких заголовков. Тут КС и не пахло судя по клубам, которые его предпочитали. Сборной тем более. Ну выбран на драфте Баффало под 13 номером, сомнительный показатель. На Ярмарке талантов в 3 раунде права за собой закрепляло Динамо в том же году. Серьезный подход... Может сразу в Трактор к Бадди Робинсону? Связка! Фукале охранять от злых дядек
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+1
Ответ Quiet Space
А он хоть КХЛ то потянет в нынешнем состоянии?
Лига пивных животов, че ее не тянуть то
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+1
Ответ srs
Видимо за какие то критерии взяты 600+ матчей НХЛ и 900+ штрафных минут. Хотя откуда в Кахаэль какие то рекомендации или параметры. Один популизм дешевый для громких заголовков. Тут КС и не пахло судя по клубам, которые его предпочитали. Сборной тем более. Ну выбран на драфте Баффало под 13 номером, сомнительный показатель. На Ярмарке талантов в 3 раунде права за собой закрепляло Динамо в том же году. Серьезный подход... Может сразу в Трактор к Бадди Робинсону? Связка! Фукале охранять от злых дядек
Для Ак Барса пока слишком молод, для Торпедо супер стар
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Ответ chto s licom?
а 600+ матчей в нхл не опыт?
главное что он там учавствовал,а не как некоторые просто смотрел😅
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Ответ Хранитель Тёщи
главное что он там учавствовал,а не как некоторые просто смотрел😅
Прокачивал Макдевида. Когда время игровое давали
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Так и Ротенберг посмотрел 800 матчей НХЛ ))) Чем не опыт ?
Что то общее кстати есть. Они оба много Смотрели хоккей. Иногда даже играли
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Ясно же что в Сочи ))
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Ответ chto s licom?
а 600+ матчей в нхл не опыт?
Так и Ротенберг посмотрел 800 матчей НХЛ )))
Чем не опыт ?
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Ответ цэсемьэр
он говорил что вживую посмотрел 800 матчей и всю дорогу ему знающие люди комментировали происходящее, не НХЛ это😁 а канадец уже явно не игрок, ему в чемпионате Румынии разве что рады будут
Жердев тоже оказывается выступает еще, 40 лет, 40 очков в 28 матчах в чемпионате Италии-2
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