Экс-форвард «Эдмонтона» Кэссиан намерен продолжить карьеру в КХЛ (Metaratings)

Нападающий Зак Кэссиан намерен продолжить карьеру в КХЛ.

Как сообщает Metaratings, сторона игрока готова рассмотреть предложения как с Востока, так и с Запада.

В нынешнем сезоне 33-летний выступал за чешскую «Спарту». Он набрал 3 (2+1) балла в 8 играх. 19 марта нападающий покинул клуб по личным причинам.

Кэссиан провел 12 сезонов в НХЛ. Он выступал за «Баффало», «Ванкувер», «Эдмонтон» и «Аризону». Форвард набрал 203 (92+111) очка в 661 матче при 913 минутах штрафа.