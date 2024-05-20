Агент Кэссиана: «Интерес в КХЛ к нему есть, пока обсуждаем, предложений много. Если бы «Трактор» не подписал Робинсона, Зак был бы в Челябинске»

Агент Зака Кэссиана высказался о переговорах с клубами Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Интерес в к нему есть, пока обсуждаем, предложений на рынке много. Все в процессе. Но на финишную прямую переговоры с каким-либо клубом пока не вышли.

– «Трактор» уже не рассматривает ?

– Если бы « » не подписал новый контракт с , то Кэссиан в Челябинске был бы сто процентов. Эти игроки схожие по своей манере. Теперь «Трактору» нет смысла брать однотипного игрока, – сказал агент .