Агент Кэссиана: «Интерес в КХЛ к нему есть, пока обсуждаем, предложений много. Если бы «Трактор» не подписал Робинсона, Зак был бы в Челябинске»
Агент Зака Кэссиана высказался о переговорах с клубами Фонбет Чемпионата КХЛ.
– Интерес в КХЛ к нему есть, пока обсуждаем, предложений на рынке много. Все в процессе. Но на финишную прямую переговоры с каким-либо клубом пока не вышли.
– «Трактор» уже не рассматривает Кэссиана?
– Если бы «Трактор» не подписал новый контракт с Робинсоном, то Кэссиан в Челябинске был бы сто процентов. Эти игроки схожие по своей манере. Теперь «Трактору» нет смысла брать однотипного игрока, – сказал агент Александр Черных.