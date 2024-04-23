Кэссиан может перейти в «Трактор». У 33-летнего игрока 706 игр и 913 минут штрафа в НХЛ

Теги Трактор возможные переходы НХЛ чемпионат Чехии Спарта КХЛ Зак Кэссиан Хоккей

«Трактор» интересуется экс-игроком клубов НХЛ Заком Кэссианом.

Челябинский клуб рассматривает 33-летнего форварда в качестве одного из вариантов усиления, если один из действующих легионеров откажется продлить контракт, сообщает агентство Winners. 

Ранее появилась информация, что Кэссиан намерен продолжить карьеру в КХЛ.

В прошлом сезоне канадец завершил карьеру, но спустя три месяца подписал контракт с чешской «Спартой». За нее игрок провел 8 матчей, набрав 3 (2+1) очка. 

За карьеру в НХЛ Кэссиан провел 706 матчей в регулярном чемпионате и плей-офф, отметившись 212 (98+114) очками и 913 минутами штрафа.

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6 комментариев
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Ответ srs
Зато меньшинство натренируют на сезоны вперед. Везде есть свои плюсы
У Бадди на всю регулярку один пятиминутный и несколько двухминутных. И Все?! Не сказать, что много. Психанул только в серии ПО против СЮ. Там где мягко и они наверное мягче. Как правило это ведь добрейшие люди. Без надобности ни за кем гоняться не будут
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У нас мягкий хоккей, в КХЛ у Зака будут дисквалы и постоянные отсидки в штраф боксе.
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Ответ 5kywn5cddd
У нас мягкий хоккей, в КХЛ у Зака будут дисквалы и постоянные отсидки в штраф боксе.
Как у Бадди?
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Ответ srs
Как у Бадди?
Я думаю еще чаще! У Кэссиана еще с головой не всё в порядке, чересчур эмоционален, так сказать😂
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Ответ 5kywn5cddd
Я думаю еще чаще! У Кэссиана еще с головой не всё в порядке, чересчур эмоционален, так сказать😂
Зато меньшинство натренируют на сезоны вперед. Везде есть свои плюсы
0
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Ответ srs
У Бадди на всю регулярку один пятиминутный и несколько двухминутных. И Все?! Не сказать, что много. Психанул только в серии ПО против СЮ. Там где мягко и они наверное мягче. Как правило это ведь добрейшие люди. Без надобности ни за кем гоняться не будут
А ведь Касьяна и на драфте оценили за что то довольно не низко. Но в НХЛ войти с бомбардирскими подвигами не всем удается. Решил зайти со штрафного бокса, данные позволяли
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