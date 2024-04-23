Кэссиан может перейти в «Трактор». У 33-летнего игрока 706 игр и 913 минут штрафа в НХЛ

«Трактор» интересуется экс-игроком клубов НХЛ Заком Кэссианом.

Челябинский клуб рассматривает 33-летнего форварда в качестве одного из вариантов усиления, если один из действующих легионеров откажется продлить контракт, сообщает агентство Winners.

Ранее появилась информация, что Кэссиан намерен продолжить карьеру в КХЛ.

В прошлом сезоне канадец завершил карьеру, но спустя три месяца подписал контракт с чешской «Спартой». За нее игрок провел 8 матчей, набрав 3 (2+1) очка.

За карьеру в НХЛ Кэссиан провел 706 матчей в регулярном чемпионате и плей-офф, отметившись 212 (98+114) очками и 913 минутами штрафа.