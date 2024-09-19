«Нэшвилл» продлил контракт с Томазино на год и 825 тысяч долларов за сезон
«Нэшвилл» продлил контракт с Филипом Томазино на год.
Зарплата 23-летнего форварда составит 825 тысяч долларов за сезон.
В прошлом сезоне Томазино провел за «Нэшвилл» 41 матч в регулярном чемпионате и набрал 20 (7+13) очков при полезности «минус 6».
В АХЛ на счету нападающего 24 (16+8) очка за 37 игр в регулярке и плей-офф.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
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