Свечков про АХЛ: «Были хорошие отрезки, а у «Нэшвилла» игра не очень шла. Были мысли: «Может, сейчас вызовут?». Но вызывали тех, кто на тот момент выглядел даже посильнее»

Федор Свечков рассказал о сезоне в АХЛ.

Хоккеист провел сезон в «Милуоки» в АХЛ. Форвард набрал 39 (16+23) очков в 57 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф – 12 (6+6) баллов в 15 играх.

– В целом довольны первым сезоном в Америке?

– Понятно, что могло быть и лучше. Я получил травму, после нее показывал не лучший свой хоккей. Но в общем сезон получился неплохим.

Особенно, если учесть, что он первый. Все равно были бытовые вопросы, с которыми надо было разбираться. Думаю, следующий сезон должен быть лучше.

– В чем отличается подход тренеров за океаном?

– Мне отдавали игру в мои руки. Тренеры подходили и говорили: «Играй, как ты чувствуешь, старайся что-то придумывать на льду, улучшать игру».

Мне понравилось такое отношение ко мне, что мне давали играть, ошибаться, развиваться.

– В течение сезона очень ждали вызова в НХЛ или изначально понимали, что первый год вас хотят посмотреть в АХЛ?

– Я ехал не всю жизнь играть в АХЛ. Когда были у меня хорошие отрезки, а у «Нэшвилла» игра не очень шла, я думал, что могут вызвать. Были мысли: «Может, сейчас вызовут?». Но вызывали тех ребят, кто на тот момент выглядел даже посильнее.

К этому я спокойно относился, понимал, что нужно еще больше работать. Однажды вызов должен случиться.

– Над чем вам говорили работать в «Нэшвилле»?

– Когда принимаешь шайбу, нужно сразу смотреть, куда ее надо отдать. В этом сезоне старался обращать на это внимание.

Здесь в принципе игра более интенсивная, приходится больше работать ногами. От меня хотели увидеть больше подвижности, – сказал нападающий Федор Свечков.