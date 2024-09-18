Кэл Фут перешел в «Липтовски Микулаш» из Словакии. Экс-защитник «Тампы» и «Нью-Джерси» – фигурант секс-скандала с участием игроков Канады-2018
Кэл Фут перешел в «Липтовски Микулаш» из Словакии.
25-летний защитник является одним из фигурантов секс-скандала с участием игроков молодежной сборной Канады-2018. Он обвиняется в сексуальном насилии, как и еще четыре его партнера по той команде.
Фут выступал в НХЛ за «Тампу», «Нэшвилл» и «Нью-Джерси». Он стал обладателем Кубка Стэнли в сезоне-2021/22 в составе «Лайтнинг».
В прошлом регулярном чемпионате защитник провел 4 матча за «Девилс» и 24 игры в АХЛ за «Ютику». Всего на его счету 158 игр в НХЛ.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт «Липтовски Микулаша»
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