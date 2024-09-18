Кэл Фут перешел в «Липтовски Микулаш» из Словакии. Экс-защитник «Тампы» и «Нью-Джерси» – фигурант секс-скандала с участием игроков Канады-2018

Кэл Фут перешел в «Липтовски Микулаш» из Словакии.

25-летний защитник является одним из фигурантов секс-скандала с участием игроков молодежной сборной Канады-2018. Он обвиняется в сексуальном насилии, как и еще четыре его партнера по той команде.

Фут выступал в НХЛ за «Тампу », «Нэшвилл» и «Нью-Джерси ». Он стал обладателем Кубка Стэнли в сезоне-2021/22 в составе «Лайтнинг».

В прошлом регулярном чемпионате защитник провел 4 матча за «Девилс» и 24 игры в АХЛ за «Ютику». Всего на его счету 158 игр в НХЛ.