Плющев об «Ак Барсе» при Гатиятулине: «Не сказал бы, что они стали бодрее играть. Начали вообще неуверенно. Штаб совершенно новый, традиции, которые в команде существовали, утрачены»

Владимир Плющев высказался об игре «Ак Барса» в сезоне-2024/25.

– Как вам старт сезона «Ак Барса»? Анвар Гатиятулин убедил?

– В общем-то, не убедил. А при чем тут Гатиятулин? Меня Казань не убедила, а Анвар Гатиятулин – это так, лишь приложение к «Ак Барсу».

– Но разве не главный тренер ставит игру? Команда очевидно стала играть бодрее.

– Я бы не сказал, что они стали бодрее играть. Начали вообще неуверенно. Проблемы существуют, и они будут существовать – это однозначно.

Совершенно новый тренерский штаб, в котором нет ни одного человека, который бы работал в предыдущем штабе. А это значит, что традиции, которые в команде существовали, на которых всегда что-то основывалось, они утрачены.

Поэтому сказать, что «Ак Барс» впечатляет или дает почву для размышления на Кубок Гагарина , – я бы так не сказал.

– Что вы имеете в виду, когда говорите, что Анвар Гатиятулин – это только приложение «Ак Барса»?

– Имею в виду, что пришел новый человек с новым тренерским штабом. В «Ак Барсе» существовали определенные традиции, которые существовали вне зависимости от того, кто возглавляет команду.

Потому что команда, в общем-то, непростая, представляет республику. А сумеет ли он убедить игроков в той концепции, которую он предлагает? Пока не убеждает.

– Пока там работает только одно звено Ника Петана с Яшкиным. Остальные молчат, кроме Галимова. В чем дело?

– Значит, хоккеисты просто не улавливают то, что от них хочет тренерский штаб. Мне сложно сказать, что хочет тренерский штаб, какую они проповедуют идеологию. Потому что он работал во многих командах. В том числе и в топовых – имею в виду в СКА, и что-то какого-то персонального тренерского почерка я там не увидел, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.