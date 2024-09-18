  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Филатов о СКА: «Проблема в комплектации. Как можно так формировать состав, что у тебя Толчинский и Григоренко оказываются в 4-м звене без большинства?»
19

Филатов о СКА: «Проблема в комплектации. Как можно так формировать состав, что у тебя Толчинский и Григоренко оказываются в 4-м звене без большинства?»

Никита Филатов поделился мыслями о проблемах в СКА.

На данный момент клуб идет на 7-м месте в таблице Запада.

– Проблема игрового времени в СКА будет на протяжении всего сезона. Для хоккеистов.

– Что значит проблема игроков СКА или еще что то? Проблема в комплектации.

Ты как берешь так, что у тебя, когда состав формируешь, Толчинский и Григоренко оказываются в четвертом звене без большинства? Ну как это вообще возможно?

Это как можно формировать? Как можно формировать так состав, что ты заведомо ставишь себя в положение, где у тебя игроки с именем, с опытом, заслугами, с большими контрактами оказываются в положении, где они не могут себя показать.

Мы не говорим про Серегу Толчинского, у которого ноль плюс ноль, потому что у меня язык не поворачивается это говорить. Как говорить, если он толком не играет? Григоренко две или три игры практически был без большинства.

Я знаю некую внутрянку по Григоренко, у которого было предложение от «Локомотива» и от Казани. Но мы же все понимаем, что и в «Локомотиве», и в Казани он бы стоял справа, замахнувшись, с самого начала предсезонки и не уходил бы оттуда вообще.

Григоренко – это один из лучших снайперов последних пяти-семи лет, который доказал и в плей офф, и везде, – сказал бывший нападающий клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Филатов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: канал «Это хоккей, брат!» в YouTube
logoАк Барс
logoЛокомотив
logoСКА
logoНикита Филатов
logoКХЛ
logoМихаил Григоренко
logoСергей Толчинский
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Плющев о Серебрякове в СКА: «Сначала приглашают игрока, потом разочаровываются в нем. Это не особо хорошо. Вратарь должен чувствовать доверие тренера»
15сегодня, 08:27
Александр Кожевников: «Все говорят только про СКА и ЦСКА. Что сделать, такая журналистика. Ротенберг забил шайбу через ногу – и сразу же там. Читаю и удивлюсь»
12сегодня, 05:59
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Вашингтон» и Овечкин воссоздали фото из дебютного сезона форварда в НХЛ
14 минут назадФото
Сакик о Ничушкине: «Ожидаю его возвращения в середине ноября. Надеюсь, все проблемы будут решены. Он отличный хоккеист»
555 минут назад
КХЛ. «Северсталь» примет «Торпедо»
27сегодня, 09:01
Экс-директор «Трактора» Баландин о Кузнецове: «Женя стал для СКА балластом. Вначале все было красиво, картинку создали, но результат оказался плачевным»
17сегодня, 08:59
Плющев о Серебрякове в СКА: «Сначала приглашают игрока, потом разочаровываются в нем. Это не особо хорошо. Вратарь должен чувствовать доверие тренера»
15сегодня, 08:27
Генменеджер «Филадельфии» о Мичкове: «У меня нет больших ожиданий. Я реалист, для него это будет тяжелый сезон. НХЛ – лучшая лига в мире, будет нелегко»
18сегодня, 08:19
Генменеджер «Рейнджерс» о Шестеркине: «Сделаем все возможное, чтобы он остался здесь надолго»
5сегодня, 07:41
Плющев об «Ак Барсе» при Гатиятулине: «Не сказал бы, что они стали бодрее играть. Начали вообще неуверенно. Штаб совершенно новый, традиции, которые в команде существовали, утрачены»
10сегодня, 07:20
Форварду «Ванкувера» Джошуа диагностировали рак яичек. Он перенес операцию и пропустит старт тренировочного лагеря
5сегодня, 06:17
Александр Кожевников: «Все говорят только про СКА и ЦСКА. Что сделать, такая журналистика. Ротенберг забил шайбу через ногу – и сразу же там. Читаю и удивлюсь»
12сегодня, 05:59
Ко всем новостям
Последние новости
«Металлург» расторг контракт с Шалагиным по обоюдному согласию. У форварда 0 очков и «минус 1» в 4 матчах сезона
432 минуты назад
Каменский о Ничушкине: «Как все сложится, зависит только от него. Если поменяется, будет играть. «Колорадо» всегда сможет его выменять выгодно, если будут какие-то трудности»
238 минут назад
Владимир Плющев: «Разин рановато корону надел. Он позволяет себе вещи, которые нельзя допускать. Немножечко переоценил свои силы и возможности»
347 минут назад
Иван Просветов: «Овечкин – легенда, прославляет российский хоккей. Верим, что он побьет рекорд Гретцки. Хотелось бы, чтобы он это сделал в этом сезоне»
2сегодня, 07:59
Владимир Жарков: «Независимость – плюс для КХЛ. Сейчас лига может свободно двигаться в том направлении, которое считает нужным. Это правильно и здорово»
сегодня, 07:50
Дмитрий Рябыкин: «С учетом травм Ткачева и Буше «Авангард» обречен быть домашней командой на данном этапе. Дело в психологии»
4сегодня, 06:59
Канарейкин об Овечкине: «Величайший игрок современного хоккея, который навсегда будет на вершине в истории этого спорта. Желаю ему добиться намеченной цели – вечного рекорда Гретцки»
1сегодня, 06:53
Мирошниченко, Суздалев, Тринеев, Алексеев и Осипов примут участие в тренировочном лагере «Вашингтона»
сегодня, 06:47
Рябыкин об игре «Салавата»: «У Уфы нет такой глубины состава, как у Магнитогорска или Омска. Но звено североамериканцев хорошо сформировано и ведет за собой, давая результат»
2сегодня, 04:59
Миронов о возможном возвращении Овечкина в КХЛ: «За Сашу не переживаю, он спокойно привыкнет к нашему хоккею! Но пусть рекорд Гретцки сначала побьет»
4сегодня, 04:54