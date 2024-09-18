Филатов о СКА: «Проблема в комплектации. Как можно так формировать состав, что у тебя Толчинский и Григоренко оказываются в 4-м звене без большинства?»

Никита Филатов поделился мыслями о проблемах в СКА.

На данный момент клуб идет на 7-м месте в таблице Запада.

– Проблема игрового времени в СКА будет на протяжении всего сезона. Для хоккеистов.

– Что значит проблема игроков СКА или еще что то? Проблема в комплектации.

Ты как берешь так, что у тебя, когда состав формируешь, Толчинский и Григоренко оказываются в четвертом звене без большинства? Ну как это вообще возможно?

Это как можно формировать? Как можно формировать так состав, что ты заведомо ставишь себя в положение, где у тебя игроки с именем, с опытом, заслугами, с большими контрактами оказываются в положении, где они не могут себя показать.

Мы не говорим про Серегу Толчинского, у которого ноль плюс ноль, потому что у меня язык не поворачивается это говорить. Как говорить, если он толком не играет? Григоренко две или три игры практически был без большинства.

Я знаю некую внутрянку по Григоренко, у которого было предложение от «Локомотива » и от Казани. Но мы же все понимаем, что и в «Локомотиве», и в Казани он бы стоял справа, замахнувшись, с самого начала предсезонки и не уходил бы оттуда вообще.

Григоренко – это один из лучших снайперов последних пяти-семи лет, который доказал и в плей офф, и везде, – сказал бывший нападающий клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Филатов.