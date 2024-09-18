«Металлург» расторг контракт с Шалагиным по обоюдному согласию. У форварда 0 очков и «минус 1» в 4 матчах сезона
«Металлург» и нападающий Михаил Шалагин расторгли контракт.
Действие соглашения прекращено по обоюдному согласию сторон.
Михаил Шалагин пополнил состав «Металлурга» в межсезонье.
Форвард провел 4 матча в составе клуба и не набрал очков при показателе полезности «-1».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Металлурга»
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