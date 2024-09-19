Агент Бутееца: «Адаптация проходит по плану. У Вячеслава шикарный контакт с руководством и тренером вратарей «Анахайма»

Агент вратаря Вячеслава Бутееца рассказал об адаптации игрока в Северной Америке.

Вратарь пропустил 7 шайб от «Сан-Хосе » в дебютном матче за новичков «Анахайма ».

«Адаптация проходит по плану, как в принципе и предполагалось. В первом матче он вышел играть против «Сан-Хосе» и пропустил семь шайб, и его не меняли.

После игры был разговор, серьезный разбор, и тренеры сказали, что первая шайба была на его счету. Можно было сказать, что его ошибка, он запнулся при перемещениях и не смог удержать баланс на коньках, чтобы отразить эту шайбу.

В чем-то еще обвинить Вячеслава нельзя. Действительно «Сан-Хосе» играл хорошо и уверенно, поэтому смог поразить ворота столько раз.

Следующий матч они играли пополам с другим вратарем. Вячеслав отразил 10 бросков из 11, и тот гол, который ему забили, был из категории неберущихся. Тем не менее он сыграл увереннее и намного лучше, чем первую игру.

Мы с ним общались, и он сказал, что получил огромный опыт и понял те ошибки, которые совершил и которые мог бы исправить, чтобы больше этих пропущенных шайб не было. В целом все идет по плану.

Вячеслав великолепно говорит на английском языке, у него шикарный контакт с руководством и тренером вратарей. В октябре я планирую посетить игры в Торонто между командами АХЛ «Торонто Марлис» и «Сан-Диего», где очень надеюсь, что будут играть друг против друга мои вратари – Вячеслав Пекса и Вячеслав Бутеец», – сказал агент Алексей Дементьев.