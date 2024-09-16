Бутеец пропустил 7 шайб от «Сан-Хосе» в дебютном матче за новичков «Анахайма»

Вячеслав Бутеец пропустил 7 шайб от «Сан-Хосе» в матче за новичков «Анахайма».

22-летний вратарь, выступавший в системе «Трактора », в мае подписал контракт с «Дакс».

«Анахайм» был разгромлен «Шаркс» (2:7) в матче Rookie Faceoff в Лос-Анджелесе. Россиянин отразил 24 из 31 броска по своим воротам.

У «Дакс» забили Каттер Готье и белорусский форвард Егор Сидоров . В составе «Шаркс» хет-триком отметился форвард Квентин Масти, а первый номер драфта НХЛ-2024 Макклин Селебрини на игру заявлен не был.

«Думаю, мы бросили его на произвол судьбы. Слишком много всего было перед нашими воротами. Он неплохо себя показал и сделал пару хороших сэйвов. Но сегодня ему не хватило помощи со стороны партнеров», – сказал тренер новичков «Анахайма » Мэтт Макилвейн.