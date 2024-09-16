Бутеец пропустил 7 шайб от «Сан-Хосе» в дебютном матче за новичков «Анахайма»
Вячеслав Бутеец пропустил 7 шайб от «Сан-Хосе» в матче за новичков «Анахайма».
22-летний вратарь, выступавший в системе «Трактора», в мае подписал контракт с «Дакс».
«Анахайм» был разгромлен «Шаркс» (2:7) в матче Rookie Faceoff в Лос-Анджелесе. Россиянин отразил 24 из 31 броска по своим воротам.
У «Дакс» забили Каттер Готье и белорусский форвард Егор Сидоров. В составе «Шаркс» хет-триком отметился форвард Квентин Масти, а первый номер драфта НХЛ-2024 Макклин Селебрини на игру заявлен не был.
«Думаю, мы бросили его на произвол судьбы. Слишком много всего было перед нашими воротами. Он неплохо себя показал и сделал пару хороших сэйвов. Но сегодня ему не хватило помощи со стороны партнеров», – сказал тренер новичков «Анахайма» Мэтт Макилвейн.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Анахайма»
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