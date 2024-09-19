Андрей Назаров: «Уровень арбитража в КХЛ растет. Лига привлекает к себе внимание не только в России, идет популяризация, выход на новый уровень. И это на фоне раздрая в Америке и Европе»

Андрей Назаров оценил судейство на старте сезона-2024/25.

«Помимо игры команд, на старте сезона КХЛ хочу отметить работу арбитров. Лично я не заметил каких-то грубых ошибок судей, повлиявших на ход матчей. Уровень арбитража в лиге растет вместе с самим развитием нашего хоккея, никто не стоит на месте.

Конечно, небольшие помарки случаются, но ведь они есть и у хоккеистов с тренерами. Любой спорт состоит в том числе из ошибок, от этого никуда не деться. Судьи такие же полноправные участники матчей, нужно относиться к ним с уважением.

Давайте ценить момент, что КХЛ привлекает к себе внимание не только в России, но и в других странах, идет популяризация, выход на новый уровень. И это на фоне раздрая в Америке и Европе.

Всем нам нужно быть добрее друг к другу, не допускать раскачивания лодки внутри страны ради ежесекундной выгоды, которое наше патриотически настроенное общество просто не поймет. Только объединившись вокруг национального лидера, мы сможем достичь всех необходимых результатов. Победа обязательно будет за нами», – заявил экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Андрей Назаров .