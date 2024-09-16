«Сочи» поздравил главного арбитра с днем рождения в перерыве матча с «Торпедо» – подарили торт

«Сочи» поздравил судью Дениса Бондаря с днем рождения во время игры с «Торпедо».

Команда под руководством Сергея Зубова принимает нижегородский клуб (4:2 , третий период) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. В перерыве игры «Сочи » поздравил главного арбитра Дениса Бондаря с днем рождения. Маскот клуба вручил судье торт.