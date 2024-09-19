Антон Слепышев: «Динамо» может и будет бороться за Кубок Гагарина. У нас есть ряд проблем, работаем над их решением. Впереди длинный сезон»

Антон Слепышев заявил, что «Динамо» будет бороться за Кубок Гагарина.

В шести матчах сезона клуб одержал две победы.

– Данный состав «Динамо» может побороться за Кубок Гагарина?

– Да, может и будет бороться за Кубок. У нас есть ряд проблем, но мы работаем над их решением. Впереди длинный сезон и много работы.

– Три вещи, за счет которых «Динамо» выиграет Кубок?

– Командные действия, сплоченный коллектив. Думаю, этого достаточно, – сказал нападающий «Динамо » Антон Слепышев .