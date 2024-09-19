Антон Слепышев: «Динамо» может и будет бороться за Кубок Гагарина. У нас есть ряд проблем, работаем над их решением. Впереди длинный сезон»
Антон Слепышев заявил, что «Динамо» будет бороться за Кубок Гагарина.
В шести матчах сезона клуб одержал две победы.
– Данный состав «Динамо» может побороться за Кубок Гагарина?
– Да, может и будет бороться за Кубок. У нас есть ряд проблем, но мы работаем над их решением. Впереди длинный сезон и много работы.
– Три вещи, за счет которых «Динамо» выиграет Кубок?
– Командные действия, сплоченный коллектив. Думаю, этого достаточно, – сказал нападающий «Динамо» Антон Слепышев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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