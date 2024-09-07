Слепышев о 3:1 с «Северсталью»: «У «Динамо» был особый настрой, никто не хотел начинать с двух поражений подряд. Хорошо, что выиграли» 

Антон Слепышев оценил победу «Динамо» над «Северсталью» (3:1)

— После поражения на старте был особый настрой, потому что никто не хотел начинать с двух поражений подряд. Ждали от Череповца быструю игру. Хорошо, что выиграли.

— Расскажи про свою шайбу. Верил, что Джордан [Уил] найдет тебя передачей?

— Конечно, он мастеровитый игрок. Я два раза постучал и попросил пас, он меня нашел.

— Какие эмоции от первой шайбы за «Динамо»?

— Очень приятно, я действительно рад этому. Всегда радуешься первому голу за новую команду.

— Можно ли назвать стартовую игру холодным душем?

— Да. Сегодня важно было победить и поймать нить игры, командную тактику, командную победу. Первый матч мы хорошо начали, но упустили нити.

— «Северсталь» считается очень специфичной командой, ходят даже легенды, что им запрещено проводить силовые приемы. Ощущается ли это на льду?

— У них есть своя специфика. Они берут скоростью, тактикой, солидностью. Они добавляют с каждым годом.

— Что нужно делать, чтобы их обыграть?

— Нужно принимать быстрые решения и отталкиваться от своей игры, что мы сегодня и сделали, – сказал форвард «Динамо ».