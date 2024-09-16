  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Слепышев о «Динамо»: «Цель одна – Кубок Гагарина, все понимают. Впереди долгий путь и много работы»
0

Слепышев о «Динамо»: «Цель одна – Кубок Гагарина, все понимают. Впереди долгий путь и много работы»

Антон Слепышев рассказал о целях «Динамо» на этот сезон.

Бело-голубые набрали четыре очка за пять матчей на старте сезона и занимают девятое место в Западной конференции.

– Чем можно объяснить не самый удачный старт сезона для команды? Три поражения в пяти матчах.

– Пока тяжело объяснить. Есть моменты, над которыми нужно работать. Не все получается. Поэтому, может быть, лучше, что это на старте. Впереди много времени, чтобы улучшить эти моменты.

– Какие цели команда ставит на этот сезон?

– Цель одна – кубок. Поэтому все все прекрасно понимают. Впереди долгий путь и много работы, – сказал форвард «Динамо» Антон Слепышев.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoКХЛ
logoКубок Гагарина
logoДинамо Москва
logoАнтон Слепышев
logoСпорт-Экспресс
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Кудашов о 2:4 со «Спартаком»: «У «Динамо» пока не все отлажено, игра не находится. План есть, идем по нему, сезон только начался»
1312 сентября, 20:30
Слепышев о 3:1 с «Северсталью»: «У «Динамо» был особый настрой, никто не хотел начинать с двух поражений подряд. Хорошо, что выиграли» 
7 сентября, 02:45
Гендиректор «Динамо» о селекции: «На бумаге имена Комтуа, Слепышев, Сергеев звучат громко, в жизни часто все по-другому. Нужно оценивать в конце сезона»
25 сентября, 12:59
Слепышев о Кузнецове в КХЛ: «Очень хочется сыграть против СКА. Они всегда на слуху, в медиа на первом месте. Хороший раздражитель»
321 августа, 19:27
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
КХЛ. «Металлург» в гостях у «Северстали», «Сочи» сыграет с «Торпедо»
1122 минуты назад
Плющев о подготовке игроков в России: «Система не работает на большой хоккей – так, ширпотреб. Высасываем из пальца рекламу тем, кто не заслуживает этого»
334 минуты назад
Ротенберг забил из-под ноги на тренировке СКА: «Кто сможет повторить?»
74сегодня, 14:11Видео
Плющев о молодых игроках в СКА: «Под расстрелом их никто не вел, это желание самих хоккеистов. Каждый выбирает сам и должен предвидеть последствия»
5сегодня, 13:51
Кожевников о «Салавате»: «Полтора звена и старенькая медленная оборона – точная копия «Сибири». После победной серии все пели хвалебные оды и пеняли мне за негативный прогноз»
11сегодня, 12:53
Михаил Воробьев о тренировках по дзюдо в СКА: «Перед следующей все уже будут в кимоно. Драки не отрабатывались, была работа над балансом и умением держать удар»
13сегодня, 12:38
«Торпедо» расторгло контракт с Веряевым. С 26-летним воспитанником клуба продлили договор в июле
8сегодня, 12:24
Плющев о Демидове: «Ротенберг любит нахваливать своих, это уже не первый раз. Парень интересный, надо его поберечь от излишних восторгов»
5сегодня, 12:10
Третьяк о Суперсериях: «В 1974-м было больше драк, потому что канадцы не умеют проигрывать. Хотели запугать нас, как в 1972-м, но в Москве они проиграли три матча из четырех»
11сегодня, 10:30
Александр Кожевников: «В КХЛ всех интересует только СКА, кажется. Журналист выдумал за меня слова про Кузнецова – в следующий раз будет судебный иск»
19сегодня, 10:05
Ко всем новостям
Последние новости
Быков о легионерах: «Поднимают общий уровень КХЛ, дают возможность для роста другим ребятам, увеличивают приток болельщиков»
16 минут назад
Фетисов о 7-м месте СКА на Западе: «Паниковать нет смысла, только начало сезона. Ситуацию исправят, опыта у них хватает»
146 минут назад
Кожевников о «Сибири»: «Неутешительный прогноз не меняю, нет баланса в составе и нет молодежи. С ЦСКА ветераны подустали, и уже не 2:2, а 2:8 – получите и распишитесь»
56 минут назад
Директор «Динамо»: «Кудашов предупреждал о проблемах на старте сезона. Должен родиться и сплотиться новый коллектив, это нормальный и рабочий момент»
2сегодня, 14:24
Токкет о травме Демко: «Последние 2-3 недели ему все лучше с каждым днем. У «Ванкувера» нет целевой даты, Тэтчер очень доволен прогрессом»
1сегодня, 13:43
Ковальчук о Кулемине в «Оттаве»: «Меня переход не удивил. Там молодая команда, им нужен дядька, который поможет в раздевалке и на льду»
сегодня, 13:33
35-летний Осипов завершил карьеру. Защитник провел 546 матчей в КХЛ за СКА, «Ак Барс», «Спартак», «Авангард» и другие клубы
сегодня, 13:23
Фазель о КХЛ: «Не могу сказать, кто завоюет Кубок Гагарина, может и СКА. Уровень лиги очень высокий, выступают 69 легионеров – это хорошее количество»
2сегодня, 13:07
«Овечкин – один из величайших бомбардиров НХЛ». Мэджик Джонсон встретился с хоккеистом на матче НФЛ
30сегодня, 11:53Фото
Фетисов об отсутствии флага РФ у Миранчука в соцсетях «Атланты»: «В каждой лиге своя философия. НХЛ – настоящий пример, как ставить во главу угла спортивный принцип»
2сегодня, 11:51