Слепышев о «Динамо»: «Цель одна – Кубок Гагарина, все понимают. Впереди долгий путь и много работы»
Антон Слепышев рассказал о целях «Динамо» на этот сезон.
Бело-голубые набрали четыре очка за пять матчей на старте сезона и занимают девятое место в Западной конференции.
– Чем можно объяснить не самый удачный старт сезона для команды? Три поражения в пяти матчах.
– Пока тяжело объяснить. Есть моменты, над которыми нужно работать. Не все получается. Поэтому, может быть, лучше, что это на старте. Впереди много времени, чтобы улучшить эти моменты.
– Какие цели команда ставит на этот сезон?
– Цель одна – кубок. Поэтому все все прекрасно понимают. Впереди долгий путь и много работы, – сказал форвард «Динамо» Антон Слепышев.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
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