Слепышев о «Динамо»: «Цель одна – Кубок Гагарина, все понимают. Впереди долгий путь и много работы»

Антон Слепышев рассказал о целях «Динамо» на этот сезон.

Бело-голубые набрали четыре очка за пять матчей на старте сезона и занимают девятое место в Западной конференции.

– Чем можно объяснить не самый удачный старт сезона для команды? Три поражения в пяти матчах.

– Пока тяжело объяснить. Есть моменты, над которыми нужно работать. Не все получается. Поэтому, может быть, лучше, что это на старте. Впереди много времени, чтобы улучшить эти моменты.

– Какие цели команда ставит на этот сезон?

– Цель одна – кубок. Поэтому все все прекрасно понимают. Впереди долгий путь и много работы, – сказал форвард «Динамо » Антон Слепышев .