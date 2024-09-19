Робертсон пропустит большую часть тренировочного лагеря «Далласа». Он перенес операцию по удалению кисты на ноге

Джейсон Робертсон пропустит большую часть тренировочного лагеря «Далласа».

Генеральный менеджер «Старс» Джим Нилл сообщил, что Робертсон перенес операцию по удалению кисты на ноге 30 июля.

Ожидается, что нападающий будет готов к началу сезона.

В сезоне-2023/24 он был лучшим бомбардиром команды с 80 (29+51) очками в 82 матчах.