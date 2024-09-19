Робертсон пропустит большую часть тренировочного лагеря «Далласа». Он перенес операцию по удалению кисты на ноге
Джейсон Робертсон пропустит большую часть тренировочного лагеря «Далласа».
Генеральный менеджер «Старс» Джим Нилл сообщил, что Робертсон перенес операцию по удалению кисты на ноге 30 июля.
Ожидается, что нападающий будет готов к началу сезона.
В сезоне-2023/24 он был лучшим бомбардиром команды с 80 (29+51) очками в 82 матчах.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: ESPN
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости