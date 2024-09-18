«Даллас» продлил защитника Харли на 2 года с кэпхитом 4 млн долларов. У него было 47 очков и «+28» в 79 играх в прошлом сезоне
«Даллас» продлил контракт с защитником Томасом Харли на 2 года.
Кэпхит (средняя годовая зарплата) 23-летнего игрока, находившегося в статусе ограниченно свободного агента, составит 4 миллиона долларов.
Прошлый сезон стал для Харли первым полноценным в НХЛ. Канадец набрал 47 (15+32) очков в 79 играх регулярного чемпионата при полезности «+28» и среднем времени на льду 21:01.
Его 135 блоков стали вторым показателем в «Старс». В 19 играх в плей-офф он добавил 4 (0+4) балла.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Далласа»
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