«Даллас» продлил контракт с Линделлем на 5 лет. Кэпхит 30-летнего защитника – 5,25 млн долларов
Генеральный менеджер «Старс» Джим Нилл объявил сегодня, что клуб подписал с 30-летним финским защитником новый пятилетний контракт.
Соглашение вступит в силу в сезоне-2025/26 и будет действовать до конца сезона-2029/30. Сумма нового соглашения составляет 26,25 миллиона долларов, а кэпхит (средняя зарплата за год) – 5,25 миллиона долларов.
«Эса – важная фигура в нашей обороне и игрок, которому можно доверять в любых ситуациях. Он проверенный специалист по игре в меньшинстве, который берет на себя самые сложные задачи в защите и проводит тяжелые минуты на льду. Мы рады, что он останется с нами еще на пять сезонов», – сказал генеральный менеджер «Далласа» Джим Нилл.
Линделль в двух прошлых сезонах провел по 82 матча в регулярке, не пропустив ни одной игры. В минувшем сезоне он заработал 26 (5+21) баллов.
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