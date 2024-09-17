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  • «Даллас» продлил контракт с Линделлем на 5 лет. Кэпхит 30-летнего защитника – 5,25 млн долларов
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«Даллас» продлил контракт с Линделлем на 5 лет. Кэпхит 30-летнего защитника – 5,25 млн долларов

Эса Линделль подписал новый контракт с «Далласом» на 5 лет.

Генеральный менеджер «Старс» Джим Нилл объявил сегодня, что клуб подписал с 30-летним финским защитником новый пятилетний контракт. 

Соглашение вступит в силу в сезоне-2025/26 и будет действовать до конца сезона-2029/30. Сумма нового соглашения составляет 26,25 миллиона долларов, а кэпхит (средняя зарплата за год) – 5,25 миллиона долларов.

«Эса – важная фигура в нашей обороне и игрок, которому можно доверять в любых ситуациях. Он проверенный специалист по игре в меньшинстве, который берет на себя самые сложные задачи в защите и проводит тяжелые минуты на льду. Мы рады, что он останется с нами еще на пять сезонов», – сказал генеральный менеджер «Далласа» Джим Нилл.

Линделль в двух прошлых сезонах провел по 82 матча в регулярке, не пропустив ни одной игры. В минувшем сезоне он заработал 26 (5+21) баллов. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт «Далласа»
logoДаллас
logoНХЛ
logoДжим Нилл
logoЭса Линделль
деньги
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