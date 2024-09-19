Козырев о лидерстве «Северстали»: «Играем на победу, стараемся попасть в плей-офф – это наша первостепенная задача»
Андрей Козырев оценил лидерство «Северстали» в Фонбет Чемпионате КХЛ.
После 7 матчей череповчане с 10 очками делят лидерство в общей таблице с «Локомотивом».
«Догнали первое место? Для нас важно побеждать в каждом матче, сейчас плотность в турнирной таблице.
Играем на победу, стараемся попасть в плей-офф – это наша первостепенная задача», – сказал главный тренер «Северстали» после матча с «Торпедо» (5:4).
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт КХЛ
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости