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Козырев о лидерстве «Северстали»: «Играем на победу, стараемся попасть в плей-офф – это наша первостепенная задача»

Андрей Козырев оценил лидерство «Северстали» в Фонбет Чемпионате КХЛ.

После 7 матчей череповчане с 10 очками делят лидерство в общей таблице с «Локомотивом».

«Догнали первое место? Для нас важно побеждать в каждом матче, сейчас плотность в турнирной таблице. 

Играем на победу, стараемся попасть в плей-офф – это наша первостепенная задача», – сказал главный тренер «Северстали» после матча с «Торпедо» (5:4).

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт КХЛ
logoСеверсталь
logoАндрей Козырев
logoКХЛ
logoКубок Гагарина
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