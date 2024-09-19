Козырев о лидерстве «Северстали»: «Играем на победу, стараемся попасть в плей-офф – это наша первостепенная задача»

Андрей Козырев оценил лидерство «Северстали» в Фонбет Чемпионате КХЛ.

После 7 матчей череповчане с 10 очками делят лидерство в общей таблице с «Локомотивом».

«Догнали первое место? Для нас важно побеждать в каждом матче, сейчас плотность в турнирной таблице.

Играем на победу, стараемся попасть в плей-офф – это наша первостепенная задача», – сказал главный тренер «Северстали » после матча с «Торпедо» (5:4).