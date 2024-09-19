Козырев о «Северстали» и 5:4 с «Торпедо»: «Матч получился эмоциональным. Обе команды показали атакующий, комбинационный хоккей»

Андрей Козырев оценил победу «Северстали» над «Торпедо» (5:4).

«Матч получился эмоциональным, обе команды показали атакующий, комбинационный хоккей. Матч был последним в домашней серии, мы ее закончили на хорошей ноте, сейчас отдохнем и двигаемся дальше».

О Душаке

«Мы ждали, когда приедет Джо. Он сегодня сыграл, можно сказать, с листа. Здорово влился в коллектив, помог. Ждали этого защитника для нашего большинства, нам его не хватало. Праворукий», – сказал главный тренер «Северстали ».