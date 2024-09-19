Козырев о «Северстали» и 5:4 с «Торпедо»: «Матч получился эмоциональным. Обе команды показали атакующий, комбинационный хоккей»
Андрей Козырев оценил победу «Северстали» над «Торпедо» (5:4).
«Матч получился эмоциональным, обе команды показали атакующий, комбинационный хоккей. Матч был последним в домашней серии, мы ее закончили на хорошей ноте, сейчас отдохнем и двигаемся дальше».
О Душаке
«Мы ждали, когда приедет Джо. Он сегодня сыграл, можно сказать, с листа. Здорово влился в коллектив, помог. Ждали этого защитника для нашего большинства, нам его не хватало. Праворукий», – сказал главный тренер «Северстали».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт КХЛ
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости